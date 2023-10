E' stato ritrovato in una zona impervia di montagna, probabilmente tra Sezze e Sermoneta, l'escursionista irlandese di 70 anni, che era riuscito a lanciare l'allarme al BnB dove aveva pernottato mercoledì prima di ricominciare il suo cammino sulla via Francigena. L'anziano è ferito, probabilmente in seguito ad una caduta, e sono in corso le operazioni per recuperarlo. Spetterà ai vigili del fuoco con elicottero e verricello il compito di portarlo in salvo.

L'uomo, che da un anno si è trasferito in Italia, a Savona, non parla l'italiano e l'unica persona che era sicuro potesse capirlo è il figlio dei titolari dell'attività dove aveva pernottato a Sezze e che ha chiamato prima che il suo smartphone si spegnesse. Era rimasto senz'acqua, non ha bevuto e mangiato per due giorni. Per questo sono scattate massicce le operazioni di soccorso che hanno visto impegnati anche con il supporto di diversi elicotteri i vigili del Fuoco, 118, Guardia di Finanza soccorso alpino e protezione civile che hanno installato un campo base al vecchio campo sportivo di Sermoneta