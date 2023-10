Risolto il mistero del bracciante di Villa Ada che era scomparso facendo perdere le proprie tracce. Nei giorni scorsi era stato ritrovato uno zainetto appartenente a un 36enne di Nuova Delhi residente ad Anzio. Non si trovava e uno dei fratelli si è presentato, nei giorni scorsi, dai carabinieri per denunciare la scomparsa: lo aspettavano tutti in India. Doveva tornare a casa come d'accordo e riportare i guadagni di un periodo particolarmente difficile. L'uomo non era scomparso. Era finito in manette: l'uomo, infatti, era stato arrestato con l'accusa di furto dai carabinieri del Trionfale perché sorpreso nel bel mezzo di uno scippo.

Non una flagranza di reato ma quasi: il 36enne indiano si è giustificato ammettendo che aveva bisogno di soldi da portare a casa.