Assaliti dalle vespe allo street food. Un allarme che ha spinto l'amministrazione a predisporre un intervento urgente per verificare l'esatta collocazione dell'eventuale nido e per poter quindi intervenire di conseguenza.

Tutto parte dal post di una cittadina, Michela, che mette in guardia gli abitanti della città su quanto avvenuto nel parco di via dei Mille, quello intitolato ai giudici Falcone e Borsellino: «Prestare molta attenzione. Ieri sera la figlia di mia cugina insieme ad altre amiche sono finite al pronto soccorso per colpa di uno sciame di vespe. Erano allo Street Food in via dei Mille, mentre si trovavano nei pressi di uno stand sono state letteralmente investite con punture multiple. Ripeto prestare massima attenzione per i bimbi e per chi è allergico. Poi ecco... Nessuno è intervenuto nel vedere queste ragazze in seria difficoltà colte dal panico. Nessuno che ha chiesto come state che succede. E mi chiedevo. In caso di queste manifestazioni, dove viene esposto cibo, non si fanno prima delle bonifiche o disinfestazioni delle aree interessate?».

Le ragazze punte sono state prese in carico dal personale dell'Ospedale Città di Aprilia: «Sono stare tenute in osservazione dopo esser stare sottoposte alla prassi cortisone antistaminico ecc. Una ha ancora la gamba dolorante con la conseguenza che domani salteranno scuola».

Al momento dell'attacco, le ragazze vistesi circondate, avrebbero tentato di salvarsi dalle punture a vicenda: «Si sono prese a borsettate le une con le altre perché gli attacchi erano a ripetizione quindi una ragazza oltre all'occhio gonfio ha anche un livido per i colpi ricevuti perché non riuscivano a uscire dallo sciame. Stanno meglio cmq grazie. Qualche dolorino e ancora gonfiori che si stanno attenuando».

Episodio simile anche il giorno dopo come riporta un'altra residente: «Ieri sera anche i miei 2 figli e mio nipote sono stati punti sempre lì al parco di via dei Mille. Loro erano dietro la bancarella che vendeva liquirizia e sono stati punti, attaccati e seguiti fin sotto casa mia (praticamente di fronte al parco). Fortunatamente con antistaminico è andato tutto bene ed hanno riportato solo tanto spavento e qualche puntura».

Le segnalazioni sono giunte negli uffici del Comune e così, come conferma anche l'assessore al Commercio Carola Latini, è stata subito attivato il personale della Multiservizi per un primo sopralluogo. Gli stessi utenti di facebook hanno indicato, di massima, dove si dovrebbe andare a guardare: Roberto infatti invita a controllare «la casetta celeste che si trova vicino la vasca ultimamente ristrutturata».