Un rocambolesco incidente stradale si è registrato stamattina sulla Migliara 43 nei pressi di Borgo San Michele, nella periferia di Latina. Una donna di cinquant'anni circa ha perso il controllo della propria automobile, una Renault Clio, che ha improvvisamente deviato la propria marcia verso il bordo della strada, finendo per ribaltarsi nel fosso oltre la carreggiata.

L'automobilista è stata soccorsa da un'ambulanza del pronto intervento sanitario che l'ha trasportata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, comunque in condizioni non gravi. La Polizia Locale invece si è occupata dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro.