Nel primo pomeriggio di ieri 17 ottobre, una pattuglia della Stazione di Priverno, con l'ausilio dei colleghi di Roccagorga, ha tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un uomo originario e residente in Sonnino, località Scalo, per aver, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, rinvenuto e sequestrato circa 30 grammi di "cocaina", in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio al minuto.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti ben 5 bilancini di precisione, sostanza polverosa notoriamente utilizzata per il taglio del narcotico e anche materiale per il confezionamento delle singole dosi. L'arrestato, nei cui confronti resta ferma la presunzione di innocenza di cui all'art. 115 bis c.p.p., su disposizione del PM di turno presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono relazionati in stretta sinergia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, previsto per la mattinata odierna.