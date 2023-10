A causa del forte vento che soffiava stamattina sul capoluogo si sono registrati diversi crolli di alberi e grossi rami, compresa una pianta al centro di piazza Moro, crollata sul campo dal calcetto che a quell'ora era vuoto.

A cadere improvvisamente è stato uno degli alberi che circondano l'impianto da gioco e fanno parte degli arredi urbani, una pianta in apparenza in salute che si è spezzata quasi alla base del tronco, precipitando sulla recinzione e su una porta da calcetto. Dopo la segnalazione del caso sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che hanno messo in sicurezza l'area in attesa dell'intervento di riparazione del danno.

(foto pubblicata sulla pagina Facebook del Comitato di quartiere di Piazza Moro)