Un incidente stradale è avvenuto oggi nel primo pomeriggio sulla strada dei Monti Lepini all'altezza dell'incrocio con l'Appia in località La Storta a poca distanza da Borgo Faiti. Per cause in fase di ricostruzione una Mercedes Classe B grigia è entrata in collisione con un furgone. Subito è scattato l'allarme ai soccorritori che sono prontamente intervenuti. L'impatto è avvenuto al confine tra i comuni di Latina e Sezze.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina per liberare i feriti della Mercedes dall'abitacolo e il personale del 118 ha soccorso i feriti, la vettura tedesca a causa del violento impatto ha perso la parte anteriore e il motore. La dinamica è in fase di ricostruzione, non sono mancati i rallentamenti lungo la strada.