Continuano le manifestazioni e sit-in di protesta dei lavoratori COOP KARIBU' e CONSORZIO AID. "Venerdì 3 Novembre - fanno sapere dalla Uiltucs - mattina in coincidenza dell'udienza preliminare fissata presso il Tribunale di Latina saremo davanti i cancelli di P.zza Bruno Buozzi per continuare a dimostrare le difficoltà e il disagio dei lavoratori e lavoratrici Karibù - e poi ancora - Per la Uiltucs Latina gli inquirenti stanno effettuando un ottimo lavoro, è ciò che attendevano i lavoratori, le risposte la chiarezza sulle tante dichiarazioni e denunce che attraverso la Uiltucs Latina sono partite sin dall'inizio di questa vicenda, i lavoratori nonostante il disagio di non aver ancora percepito i stipendi arretrati sono soddisfatti e credono nel lavoro svolto dalle istituzioni competenti, comunque chiedono uno sforzo nel pagamento delle loro spettanze. Come categoria a nome di tutti i lavoratori ricordiamo che abbiamo fatto richiesta nella costituzione di parte civile,.