Nella serata del due novembre scorso nell'ambito delle strategie di contrasto di controllo del territorio disposte dal Ministero dell'Interno e poste in essere dall'Arma dei Carabinieri, dalla Compagnia di Latina e dalla GdF, veniva effettuato un servizio ad "Alto Impatto" nel quartiere Nicolosi di Latina.

In particolare i militari del Comando Provinciale, unitamente a personale del locale Nucleo Antisofisticazione e Sanità, Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Gruppo Carabinieri Forestale, sottoponevano a controllo 9 attività commerciali, denunciando il proprietario di una di queste per le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riscontrate, con contestuale provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Nel corso del servizio venivano segnalate alla competente autorità amministrativa ulteriori sei esercenti per le carenze igieniche riscontrate, l'inattuazione e mancanza del manuale di autocontrollo, mancanza di documento di valutazione rischi e con il sequestro di 100 kg di prodotti ittici e carne congelati per la mancata rintracciabilità degli stessi. sanzioni amministrative complessive pari a € 16.500.00 (sedicimilacinquecento/00).

Inoltre venivano controllati 57 soggetti e 21 veicoli, elevando due contravvenzioni al codice della strada.