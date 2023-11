"Martedì prossimo, 14 novembre, alle ore 10:30, presso il Comune di Anzio (Sala Consiliare di Villa Sarsina, in via Ambrosini/Breschi snc) la I Commissione permanente ‘Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia' del Consiglio regionale del Lazio, è convocata in audizione esterna, in seduta congiunta con la Commissione Parlamentare Antimafia. Tema all'ordine del giorno, il fenomeno della criminalità organizzata nei territori dei Comuni di Anzio e Nettuno". Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, Vicepresidente della Commissione Antimafia alla Pisana.

"Ringrazio il Presidente della Commissione, Cera, e tutti gli Uffici regionali per aver accolto la mia proposta di tenere la seduta della Commissione Antimafia nei territori direttamente interessati dalle infiltrazioni mafiose nelle rispettive Amministrazioni comunali e attualmente commissarriate – dichiara Mattia - Un segnale fondamentale di vicinanza delle Istituzioni nei confronti di quella parte sana della politica e della società civile che non si è mai arresa, nemmeno dinanzi agli atti intimidatori, e continua a lottare per il ripristino della legalità".

"Sono stati invitati in audizione: il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini; il Prefetto del Comune di Nettuno, Antonio Reppucci; il Questore di Roma Dirigente Generale della Polizia di Stato, Carmine Belfiore; il Commissario straordinario del Comune di Anzio, Antonella Scolamiero; il Componente Commissione Straordinaria Comune di Anzio, dott. Agostino Anatriello; il Comandante Provinciale Generale di Brigata dei Carabinieri, Marco Pecci; il Comandante Provinciale Generale della Guardia di Finanza, Gavino Putzu".