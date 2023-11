Durante la santa messa, mentre i fedeli erano raccolti in preghiera di fronte a don Andrea - in quel momento sul pulpito - un ragazzo ha spalancato la porta d'ingresso per portare a termine una bravata di cattivo gusto e irrispettosa. Il giovane, sicuramente un minorenne, ha urlato una bestemmia davanti ai numerosi presenti, per poi fuggire, facendo perdere le sue tracce tra lo stupore generale.



Il fatto è accaduto qualche giorno fa nella chiesa di San Giovanni Battista, e lo stesso don Andrea ha voluto ritornare nelle scorse ore su tale argomento in una delle sue omelie. Senza condannare il giovane, si è interrogato su cosa possa fare la comunità di fronte a questi gesti e su questo tipo di azioni. Anche perché, purtroppo, non si tratta di casi isolati: a Valmontone, infatti, è accaduto qualcosa di ancora più grave. Un uomo di 35 anni originario dell'est Europa e già noto alle forze dell'ordine, è entrato nella chiesa di Santa Maria Maggiore con una bombola del gas e un accendino, con l'intento di farsi consegnare i soldi dal parroco.