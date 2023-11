Perde il controllo dell'auto che sfonda il guardrail di protezione e finisce nel fosso. E' questa la dinamica dell'incidente avvenuto sabato sera in via Guardapasso, un incidente che ha coinvolto una Fiat Panda e che dalla dinamica avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

Forse a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia la Panda è uscita di strada e ha sbandato, finendo contro le barriere di protezioni e finendo nel fosso della Ficoccia. Un impatto tremendo, fortunatamente però chi si trovava a bordo dell'auto non ha riportato particolari ferite. Sul posto sono così intervenuti i soccorsi e la ditta specializzata Damacar di Aprilia, che ha provveduto alla pulizia della strada dai detriti provocati dal sinistro e al ripristino delle condizioni di sicurezza.