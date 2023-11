La città di Latina piange la scomparsa di Sonia Nanni, 54 anni compiuti lo scorso 17 ottobre. Era una agente immobiliare, lascia tre figli. Dieci anni fa aveva lottato contro la leucemia ed era riuscita a sconfiggerla ma poi in estate si era sentita male ed era avvenuta la scoperta di una malattia autoimmune.

Era stata ricoverata al Santa Maria Goretti di Latina nel reparto di rianimazione dove poi è morta. Sonia aveva lavorato come commessa in alcuni negozi di Roma, Latina e anche come vetrinista. Era una persona che amava la vita nonostante abbia sempre affrontato delle prove difficilissime e dure come la perdita del compagno. Grandissimo il cordoglio in città. I funerali si svolgeranno domani mattina 15 novembre alle 10,30 nella chiesa di San Marco. In queste ore ai familiari stanno arrivando tantissimi messaggi di affetto.