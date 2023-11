Una ragazza di Latina chiede il risarcimento a causa dei danni subiti al cuore. La causa potrebbe essere stato il vaccino anti Covid. E' con questa convinzione che la giovane che ha 24 anni chiede il risarcimento. In base a quanto è emerso la ragazza è stata sottoposta alla somministrazione del vaccino contro il Covid e da subito - osserva il suo legale, l'avvocato Renato Mattarelli: «ha accusato un malessere generalizzato e affaticamento. Qualche mese dopo alla giovane è stato diagnosticato dai medici: scollamento pericardico a carico della parete laterale del ventricolo sinistro e di dubbia falda di versamento pelurico sinistro». La patologia di natura cardiaca emersa dall'esame era uno dei rischi previsti nella scheda informativa del vaccino somministrato.

