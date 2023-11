Dodici batterie, ventidue mollette da bucato, ventitré spille touch, e ancora punte per il trapano, chiavi, brugole, accendini, pezzi di vetro e di ceramica, penne, monete, dadi, una candela dell'auto, bulloni, cucchiaini e pure una forchetta. Non si tratta di una lista della spesa con l'elenco di cose da acquistare in una ferramenta, ma è quello che un uomo aveva all'interno del proprio stomaco quando si è presentato in ospedale.