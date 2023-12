Ancora incredulità a Fondi e dintorni, per quanto accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando il 73enne di Marcianise Antonio Farina, è deceduto perché folgorato mentre stava pescando.

Fatale l'aver toccato con la propria canna da pesca in carbonio i cavi dell'alta tensione. Sconcerto anche tra i diversi pescatori presenti in zona e coloro che abitualmente bazzicano le sponde del canale Torre Canneto, che tra le altre cose segna anche il confine tra Fondi e Terracina.

Purtroppo, dopo la tragedia, si fa i conti con uno dei grandi problemi della pesca con la canna, ovvero il rischio che quelle in carbonio diventino dei potenti conduttori in grado di colpire direttamente i pescatori con scariche elettriche che possono diventare fatali.

Addirittura l'Enel in più occasioni ha messo in guardia i pescatori, specie quelli non professionisti, a prestare massima attenzione al luogo in cui ci si trova e ai possibili cavi dell'alta tensione, spesso disposti proprio sugli argini dei canali e possono accidentalmente essere toccati in fase di preparazione o di lancio della lenza. Durante le ricostruzioni del caso, è emerso come proprio in zona non è il primo episodio segnalato.

Lo scorso anno, si era verificato un fatto simile. In quel caso, però, il pescatore colpito dalla scarica elettrica passata per la canna da pesca era riuscito a salvarsi. Ma come spiegato, non è un problema solo nostrano.

Un episodio che aveva sconvolto la Toscana, non molto diverso da quello di Fondi, si è verificato a giugno dello scorso anno, dove un giovane poco più che vent'enne era rimasto folgorato vicino Arezzo, riaccendendo l'attenzione sul rischio per i pescatori. Episodi come questi devono servire soprattutto a mettere in guardia gli amanti della pesca da quello che purtroppo non è uno scherzo.