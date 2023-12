L'uomo, il 19 novembre scorso, era stato coinvolto in un incidente stradale con un'altra autovettura, avvenuto nel Comune di Terracina. Il giovane si era posto alla guida della propria autovettura sotto l'effetto di sostanze stupefacenti così come accertato dagli esami effettuati presso una struttura sanitaria. La patente di guida gli è stata ritirata.

Nella giornata odierna, a Terracina, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Terracina, a conclusione di mirati accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria un 33enne del posto per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

