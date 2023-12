Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio di oggi sulla strada statale Pontina all'altezza dello svincolo di via Albanese, vicino Borgo Piave. Poco prima delle 15 in circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, una Kia Picanto si è ribaltata su un fianco oltre la carreggiata in seguito alla collisione con una Jeep Renegade. La coppia che viaggiava a bordo dell'utilitaria ha richiesto i soccorsi per il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso, comunque in condizioni non gravi, mentre il conducente del suv è rimasto illeso.