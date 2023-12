«Il gruppo criminale era organizzato e impegnato in più di uno Stato».

E' quello che sostiene nel capo di imputazione l'European Public Prosecutor's Office, la Procura Europa. La base operativa di quella che sembrava una perfetta macchina per evadere l'Iva con le «cartiere» era anche a Latina e gli uffici - come riportato nelle carte dell'inchiesta - erano in centro, uno a due passi dal Tribunale e l'altro invece in piazza Moro.

Materia dell'indagine prodotti informatici acquistati all'estero e rivenduti in Italia sottocosto. Il giro totale ammonta a diversi milioni di euro. In 31 sono finiti sotto accusa e rischiano un processo, in questo caso o in Tribunale a Roma o a Milano.

La maggior parte delle 19 società finite sotto inchiesta ha la sede legale a Latina e provincia: da Fondi, a Sabaudia, a San Felice Circeo, a Terracina.

L'obiettivo - come hanno sostenuto gli inquirenti - era quello di evadere l'Iva nell'ambito di una frode carosello