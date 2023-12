Il mercato degli stupefacenti non conosce crisi, lo confermano una volta per tutte le numerose operazioni di polizia che si susseguono. L'ultimo arresto risale a un paio di giorni fa, quando i poliziotti della Squadra Mobile hanno sequestrato 20 grammi circa di cocaina in casa di un uomo di 47 anni di Latina, individuato al termine di un'indagine lampo scattata nell'ambito dei servizi di contrasto dei fenomeni criminali più strutturati: gli investigatori della Questura stanno lavorando per individuare le fonti di approvvigionamento più proficue, quindi risalire ai trafficanti di droga che spesso si impongono nel mercato con azioni di forza, nell'ottica della prevenzione dei reati potenziata su impulso del questore Raffaele Gargiulo.



L'arresto risale alla tarda mattinata di giovedì, al culmine di una serie di attività di controllo del territorio, raccolta e analisi delle informazioni su una serie di soggetti sospettati di avere a che fare con la compravendita della droga. Sospetti che hanno finito per convergere le attenzioni degli investigatori del vicequestore aggiunto Mattia Falso proprio sull'uomo di 47 anni poi arrestato. Prima del controllo, i poliziotti della Squadra Mobile hanno studiato i movimenti del pusher, maturando la convinzione che non si erano sbagliati sul suo conto.