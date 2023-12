Mattinata d'inferno questa sulla via Pontina per gli utenti diretti sia verso la capitale che verso il capoluogo. Un incidente verificatosi all'altezza del chilometro 41, in direzione sud, ha visto coinvolte due vetture di cui una, una Citroen C4, che si trovava momentaneamente ferma a bordo strada probabilmente per un guasto tecnico, ed una BMW, ha portato alla chiusura di tutta la corsia diretta verso Aprilia.

Per soccorrere i due conducenti, le cui condizioni inizialmente erano state giudicate piuttosto gravi, è stata fatta intervenire anche un'eliambulanza del 118 che è stata fatta atterrare direttamente sulla carreggiata il che ha portato gli agenti della polizia stradale di Aprilia (intervenuti in collaborazione con i colleghi di Terracina) a bloccare il traffico in entrambi i sensi di marcia. Le code che si sono formate in entrambe le direzioni sono lunghissime in direzione di Roma, dal km 41 al km 46 mentre in direzione di Latina le auto incolonnate partono da Caronti. Sul luogo del sinistro insieme agli agenti stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Aprilia