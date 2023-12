Nella giornata dell'11 dicembre 2023, in Sperlonga, i Carabinieri della locale Stazione, hanno identificato e denunciato in stato di libertà una donna di origini campane, gravata da precedenti di polizia, poiché la stessa con artifizi e raggiri, mediante falsa inserzione pubblicitaria su una nota piattaforma dedicata, riusciva a farsi consegnare dal denunciante la somma di euro 440 euro che era stata accreditata su un bonifico bancario, quale caparra per la locazione di un immobile risultato inesistente.

L'episodio ancora una volta evidenzia la fenomenologia criminale dei reati di questo genere che negli ultimi tempi sono sempre più frequenti per la sempre maggiore diffusione di tali metodi di pagamento.

Sul punto i Carabinieri invitano a tenere alta la guardia soprattutto nel periodo natalizio, quando gli acquisti in rete, per convenienza e praticità, sono ancora più frequenti e la circolazione di danaro raggiunge numeri davvero importanti.

Si segnalano le basilari regole per difendersi dai predetti reati: il pin e le carte di pagamento non devono essere mai associate; l'utilizzo delle notifiche a mezzo di sms o di specifiche app consentono di monitorare costantemente i prelievi; fare attenzione ai pagamenti su siti che accettano pagamenti non tracciati; fare sempre attenzione a spyware e virus informatici quando si opera online in particolar modo quando si naviga dallo smartphone.