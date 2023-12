Questa volta il perseguitato è lui, un ragazzo di 27 anni di Fondi che ha denunciato una sua coetanea per stalking. Ieri il giudice dell'udienza preliminare Mario La Rosa ha rinviato a giudizio una barista di 26 anni accusata appunto di persecuzioni e minacce, anche di morte, fatte tra giugno e luglio scorsi.



Un epilogo cui si è giunti dopo una dettagliata denuncia del ragazzo che ha prodotto anche i numerosissimi messaggi ricevuti, centinaia al giorno, nel quali la donna ha minacciato di farlo aggredire da persone della criminalità locale se non avesse acconsentito ad avere una relazione. Per alcune settimane la vittima dello stalking ha cercato di resistere e di evitare l'esposto ai carabinieri ma poi ha avuto timore per la propria incolumità ed ha chiesto l'intervento della Procura, depositando i messaggi e la sequenza di telefonate ricevute dalla giovane donna.