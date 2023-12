L'accusa è di aver dato vita ad atti sessuali davanti a una bambina. Di questo sono chiamati a rispondere la madre della piccola di quattro anni e mezzo, che all'epoca dei fatti ne aveva tre e mezzo, e il suo attuale compagno. Entrambi sono stati denunciati dal padre della bambina ed ex marito della donna dopo che la figlia gli aveva raccontato di alcuni episodi accaduti in casa.

Ieri al Tribunale di Latina si è tenuto l'incidente probatorio davanti al giudice Giuseppe Cario che si è riservato e dunque ha rimandato la sua decisione sulla vicenda. Il giudice ha ascoltato la bimba che, nell'occasione, era accompagnata da una psicologa.

Di fatto, agli occhi del padre, la figlia sarebbe stata comunque vittima di una violenza anche se non è emerso alcun particolare sulla natura degli atti sessuali messi in atto dalla coppia. Il compagno della donna, difeso dall'avvocato Francesco Di Ciollo, ha respinto ogni addebito sostenendo che la bambina sarebbe stata indotta dal padre a testimoniare quello che, per lui, non è mai avvenuto.

Adesso spetterà al giudice valutare tutti gli elementi raccolti e a fare in modo, soprattutto, di tutelare in ogni modo la bambina.