L'ennesimo incidente stradale che ha visto coinvolto un motociclista, si è registrato nella giornata di ieri sulle strade di Itri. Il centauro, G.F., 54enne nato a Minturno ma residente a Cellole (Caserta), stava percorrendo la statale Appia, nel tratto tra Itri e Fondi, in compagnia di un gruppo di amici che coltivano la stessa passione e che la domenica si riversano sulla regionale 82 "Valle del Liri" che collega Ceprano a Itri e la provinciale Itri-Sperlonga. L'uomo, a bordo della sua moto Honda, è finito fuori strada, volando al di là del guard rail che delimita la carreggiata della consolare n.7, all'altezza del km 127,300, nella zona conosciuta come "Fortino di Sant'Andrea", famosa per la tenace resistenza opposta da Michele Pezza, il leggendario Fra' Diavolo, all'avanzata delle truppe napoleoniche. Per cause al vaglio degli inquirenti che hanno ricostruito la dinamica del sinistro (nella zona più di qualche volta gli incidenti sono stati causati dall'attraversamento della carreggiata da parte di animali vaganti, come cinghiali o altro) il motociclista è finito fuori strada insieme alla moto ed è volato nel sottostante dirupo che fiancheggia l'Appia. Sul posto giungeva una pattuglia del Norm Radiomobile della Compagnia di Formia, che effettuava gli accertamenti del caso. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati subito anche gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Fondi (il cui territorio comunale inizia 600 metri dopo il luogo dove è avvenuto la rovinosa caduta) data l'impossibilità, per quella di Itri di poter intervenire perché interamente impegnata per la sicurezza di auto, persone e partecipanti alla gara del rally di Sperlonga che, risalendo dal centro litoraneo, passa per Itri, Fondi e fa ritorno al punto di partenza. Viste le precarie condizioni del ferito, il centauro è stato trasferito in eliambulanza presso l'ospedale romano del "San Camillo".