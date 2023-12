Una badante è indagata per circonvenzione di incapace ed è stata sottoposta dal gip del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone alla misura del divieto di avvicinamento nei confronti di una 76enne di Latina che ha assistito per molti anni. Al centro dell'inchiesta una somma di denaro pari a 60mila euro che l'anziana - affetta da una demenza - avrebbe dovuto girare con un bonifico all'indagata con cui è andata in una banca di Latina. Il direttore si è insospettito ed è nata l'inchiesta.

«Approfittando della demenza della sua assistita, faceva attività propedeutiche alla riscossione mediante bonifico di 60mila euro», è quello che contestano gli inquirenti e il Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza,

Sono stati i familiari una volta che hanno capito che la madre rischiava un raggiro, a chiedere a presentare una denuncia in Questura e le indagini sono state condotte dal personale della Squadra Mobile.

Nei giorni scorsi la donna è stata interrogata dal gip e ha detto che quei soldi erano il frutto di una conciliazione e non dovevano essere versati interamente ma in diverse tranche da 25mila euro perchè aveva lavorato alle dipendenza dell'anziana per un certo periodo di tempo e non era stata messa in regola a quanto pare fino al 2016, poi la sua posizione era stata regolarizzata. Inoltre la donna ha aggiunto che l'idea di conciliare per le spettanze relative alla sua posizione lavorativa era stata dell'anziana. I fatti contestati sono avvenuti nell'aprile del 2022.