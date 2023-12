E' un cittadino originario della Romania che avrebbe compiuto a breve 53 anni la vittima dell'investimento mortale verificatosi qualche notte fa lungo la via Pontina, tra Aprilia e Campoverde. Con un difficile ma puntuale lavoro di indagine gli agenti del Distaccamento di Aprilia della Polizia stradale diretti dal comandante Fabrizio Del Monaco, sono riusciti a dare un nome alla vittima che non aveva con sé alcun tipo di documento. Dopo aver intuito la zona in cui poteva vivere hanno ascoltato diversi residenti e hanno così accertato che si tratta di un uomo senza parenti presenti sul territorio nazionale le cui iniziali sono C.I. il corpo al momento è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria che stava prendendo in considerazione l'ipotesi di disporre un esame da parte del medico legale dopo l'investimento verificatosi martedì sera. Dopo tale esame sarà contattato il Consolato romeno a cui spetterà verificare l'esistenza in vita di parenti e apprendere da loro quali intenzioni abbiano per l'eventuale trasferimento in Patria della salma e i relativi funerali.