A questo punto veniva altresì contattato il personale sanitario che giunto sul posto provvedeva a sedare e bloccare l'interessato che, trasportato in ambulanza presso il nosocomio di Latina, veniva ricoverato presso il reparto di psichiatria.

Il predetto, in evidente stato di agitazione si recava presso un'attività commerciale di Sabaudia e, dopo essersi abbassato i pantaloni, minacciava di dar fuoco al locale se il titolare non gli avesse fornito delle bottiglie di birra.

Nel corso della serata del 26 dicembre scorso, a Sabaudia, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per i reati di tentata estorsione e danneggiamento aggravato su edificio pubblico, un cittadino classe 91 residente a Sabaudia.

