Scatta il sequestro per un super carico di botti illegali, denunciato l'uomo che li deteneva illegalmente in un locale di Minturno. Complessivamente sono stati bloccati 41 chili di articoli pirotecnici fuori norma nel corso di un'operazione della Guardia di Finanza di Formia, avviata negli ultimi giorni proprio in concomitanza con un incremento del commercio di botti da utilizzare questa notte.

La persona denunciata era tenuta sotto controllo da qualche tempo poiché risulta avere dei precedenti specifici; l'uomo aveva preso in affitto, per il tramite di un suo familiare, un locale poi adibito alla vendita di materiale pirotecnico.

Si è trattato dunque di un'attività investigativa avviata su un target già selezionato di persone che si approvvigionano di materiale esplodente per le feste dai canali illeciti, trattandosi di giochi pirotecnici che non possono essere detenuti né utilizzati da soggetti che non abbiano una formazione utile ad evitare gravi incidenti.

L'indagine coordinata dalla Procura di Cassino ha dunque consentito di bloccare la gestione del mercato illegale da parte dell'uomo denunciato e di sequestrare il materiale rinvenuto, parte del quale era stata occultata ed è stato possibile risalire al nascondiglio seguendo la persona poi denunciata per violazione delle norme del codice di pubblica sicurezza.

Il sequestro nello specifico ha riguardato prodotti pirotecnici non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, pubblicizzati e proposti per la vendita in assenza delle previste autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In particolare, le Fiamme Gialle di Formia hanno fermato nel comune di Minturno un soggetto intento a trasportare alcuni fuochi pirotecnici apparentemente legali.

I successivi e più approfonditi controlli effettuati dai Finanzieri nel corso della perquisizione del citato automezzo hanno permesso d'individuare e sottoporre a sequestro circa 41 chilogrammi di articoli pirotecnici pericolosi – tra cui colpi di batterie di lanci con apertura aerea – illegalmente detenuti e pronti per essere immessi in commercio anche in favore di minori.

Sono altresì in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei flussi di denaro movimentati, al fine di verificare la posizione di eventuali ulteriori soggetti coinvolti nell'illecita commercializzazione nonché individuare la filiera di approvvigionamento.

Si tratta, come emerge anche da questa indagine, di un mercato fiorente che, peraltro, sfugge a qualunque controllo sul movimento di denaro contante.

Per la Finanza è stata anche una sorta di corsa contro il tempo a tutela delle migliaia di persone che la notte di Capodanno si riversano in strada e soprattutto nei centri storici e l'esplosione di botti illegale può, oggettivamente, rappresentare un pericolo per intere comunità.

Ogni anno l'esplosione di giochi pirotecnici illegale provoca decine di feriti e danni a strutture sia private che pubbliche. Di qui il potenziamento deo servizi di controllo disposto nelle ultime due settimane dell'anno.