Un altro incendio è divampato nelle cantine delle case popolari di viale Pierluigi Nervi. Tra la rabbia dei residenti, stanchi delle condizioni di degrado in cui si trovano alcuni locali tecnici del piano interrato, sfruttate ad arte da ignoti vandali, all'ora di pranzo di oggi il rogo ha provocato una colonna di fumo che ha invaso gli appartamenti sovrastanti: con i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme e bonificare gli ambienti, sono dovuti intervenire anche i soccorritori del pronto intervento sanitario che hanno trasportato in ambulanza, presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, alcuni condomini rimasti intossicati.