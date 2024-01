Momenti di paura questa mattina poco dopo le 9 nell'edicola di via Isonzo a Latina. L'edicolante, un uomo di 60 anni, ha accusato un malore e sono stati vissuti attimi di terrore. E' stata una cliente che era entrata per comprare il giornale a notare il corpo dell'uomo a terra dietro il bancone e a dare l'allarme. Immediatamente sul luogo della segnalazione sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante impegnati nei servizi di controllo del territorio che si trovavano a poca distanza, i poliziotti sono stati i primi a soccorrere l'uomo e a praticare un massaggio cardiaco. Molte persone si sono radunate all'esterno dell'edicola in ansia per le condizioni dell'edicolante molto conosciuto e ben voluto in tutto il quartiere. L'uomo è stato rianimato dal personale del 118 e portato in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina dove il suo quadro clinico è monitorato dal personale sanitario.