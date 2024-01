Un bimbo di appena sette mesi è stato stroncato da una forma di meningite, morto poco più di ventiquattro ore dopo la corsa in ospedale: a nulla è valso il trasferimento d'urgenza dal Santa Maria Goretti di Latina all'ospedale pediatrico romano Bambino Gesù, perché neppure gli specialisti sono riusciti a fare nulla per salvare la vita del piccolo, constatando la morte nella serata di domenica. L'immane tragedia ha sconvolto i genitori, una giovane coppia del capoluogo che sta valutando la possibilità di chiedere accertamenti medico legali per chiarire la circostanze del decesso.