Non ce l'ha fatta il ragazzo che venerdì si è lanciato nel vuoto dal cavalcavia che, superando la Pontina, collega il quartiere Montarelli al centro urbano di Aprilia. Il 26enne di origini romene è morto venerdì poco dopo il tragico volo dal ponte nell'ospedale "Città di Aprilia", troppo gravi si sono rivelati le ferite riportate dal giovane che sembra abbia impattato di testa contro l'asfalto. I soccorritori del 118 lo hanno posizionato su una barella spinale sulla Pontina, iniziando il massaggio cardiaco e la respirazione assistita. E un certo punto è sembrato che gli sforzi del personale 118 potessero strapparlo alla morte, visto che il coordinamento dei soccorsi ha richiesto un elicottero che è atterrato nel piazzale del cinema multisala. Purtroppo però il quadro clinico è peggiorato e così l'elicottero è ripartito senza il ragazzo che è stato condotto all'ospedale Città di Aprilia, anche qui hanno provato della manovre rianimatorie ma alla fine i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.