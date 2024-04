Gli chiedono se avesse bisogno di aiuto, ricevono in cambio offese e calci. Alla fine uno degli agenti della Polizia locale ha dovuto ricorrere all'uso dello spray al peperoncino per bloccare l'esagitato.

E' successo ieri pomeriggio in pieno centro ad Aprilia. Un uomo, italiano, ma non residente in città e probabilmente senza una dimora fissa, era stato notato aggirarsi con andamento malfermo, prima nei pressi delle Poste centrali di largo Marconi, poi in piazza Roma. Qui aveva deciso di entrare in chiesa, ma sembra che abbia iniziato ad infastidire qualche passante. A quel punto due agenti della Polizia locale si sono fatti avanti per capire, visto l'apparente stato semi confusionale del soggetto, se avesse bisogno di qualche aiuto. Per tutta risposta l'uomo avrebbe pronunciato qualche parola confusa e avrebbe tirato un calcio all'agente.

E' stato necessario usare lo spray per poterlo bloccare e interrompere la brevissima colluttazione terminata con l'intervento in supporto di una pattuglia dei carabinieri di via Tiberio, con le manette e il trasferimento in Comando per l'identificazione e l'eventuale denuncia.