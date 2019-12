E' a disposizione dell'autorità giudiziaria e sarà eseguita dal medico legale l'autopsia sul corpo dell'uomo di 45 anni, residente a Latina, trovato morto in una abitazione ai palazzoni in viale Nervi. Del caso è stato informato il sostituto procuratore Martina Taglione che ha disposto una serie di accertamenti per non lasciare nulla di intentato e accertare le precise cause del decesso dell'uomo, colto da un malore in casa e deceduto prima dell'arrivo dei soccorritori. Il dramma era avvenuto in un appartamento tra i quartieri Nascosa e Nuova Latina e l'uomo era ospite con la compagna in casa di una altra persona. Sul luogo dei fatti erano intervenuti gli agenti della Squadra Volante per ricostruire cosa era accaduto. Una volta che sarà eseguito l'esame, la salma sarà a disposizione dei familiari per i funerali