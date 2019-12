Nella giornata odierna, agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, hanno dato esecuzione al Decreto di Fermo nei confronti di Vincenzo Palaia, 38enne di Latina. L'uomo è accusato di essere il responsabile della rapina presso la Banca Popolare di Fondi di Pontinia.

Palaia, con il volto parzialmente travisato da un cappellino e occhiali da sole, accedeva all'interno della Banca armato di un taglierino con il quale minacciava l'addetto alla cassa, facendosi consegnare la somma di 7.730 Euro in banconote di vario taglio. L'attenta analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito, permetteva di individuare l' autore del reato nel Palaia , il quale sin da subito veniva attivamente ricercato dalle Forze di Polizia rendendosi irreperibile per giorni. Questa mattina all'alba veniva rintracciato da personale di questa Squadra Mobile all'interno di un appartamento ubicato sul Lungomare di Latina.

Palaia secondo la Questura è un soggetto di elevata pericolosità sociale, con numerosi precedenti penali pendenti a suo carico per reati contro il Patrimonio, in particolar modo Rapine: era stato scarcerato lo scorso 21 novembre in quanto condannato quale autore della Rapina consumata in danno della Banca Credem agenzia di Latina nell'agosto del 2016.