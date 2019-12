Sono stati rinviati tutti a giudizio, il processo inizierà il prossimo 20 febbraio. E' quello che ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Pierpaolo Bortone nei confronti degli imputati dell'inchiesta sulla trasformazione del sito ex Seranflex sulla Pontina a Latina. E' stato assolto da tutte le accuse l'avvocato Maurizio Mansutti, difeso dall'avvocato Renato Archidiacono e che esce definitivamente di scena da tutte le contestazioni. Anche il pm Giuseppe Miliano aveva chiesto nei confronti del professionista che aveva scelto il rito abbreviato, l'assoluzione.Gli accertamenti che erano stati condotti dai carabinieri della Forestale erano scattati in merito al rilascio del certificato di destinazione d'uso dell'area per la realizzazione del centro commerciale che poi è finito sotto sequestro come aveva disposto il magistrato inquirenti. Secondo quanto ipotizzato, gli imputati hanno trasformato l'area agricola e artigianale in uno spazio commerciale in una zona inedificabile e sottoposta anche a vincolo.