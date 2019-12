Un romanzo da leggere in carcere. La Camera Penale di Latina Giorgio Zeppieri ha promosso una iniziativa rivolta ai detenuti che coniuga la solidarietà con la cultura. L'obiettivo in vista del Natale è quello di raccogliere molti libri, dai testi a carattere giuridico, ai libri scolastici ma anche a romanzi fino a qualsiasi altro genere, da donare ai detenuti che si trovano nella casa circondariale di via Aspromonte a Latina. L'appello lanciato dalla Camera Penale è rivolto a tutti gli operatori del diritto e non solo. «Invitiamo tutti i colleghi, magistrati, dipendenti e dirigenti del Tribunale di Latina, a partecipare numerosi a sostegno dell'iniziativa che si chiama Libera mente, più cultura, meno sbarre». La raccolta si svolgerà il 20 e il 23 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 nella sede dell'ufficio giudiziario di piazza Bruno Buozzi.