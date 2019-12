Archiviata la stagione estiva, il Comune di San Felice Circeo sta facendo i conti con gli incassi relativi alla tassa di soggiorno. Una questione che ha suscitato polemiche politiche, ma alla fine le previsioni di entrata sono state rispettate: al momento gli incassi superano i 47mila euro a fronte di una stima di 50mila euro. C'è però un dato di cui occorre tenere conto: la lotta all'evasione e le sanzioni conseguenti.

L'attività di accertamento è stata avviata ormai da qualche settimana e nei confronti dei titolari di alcune attività potrebbero arrivare vere e proprie stangate. A parlare in maniera chiara sono i numeri. Il sistema utilizzato dal Comune per la gestione della tassa di soggiorno ha "censito" oltre quattrocento attività fra hotel, bed and breakfast, case vacanza e simili. In alcuni casi si può essere di fronte a duplicazioni o altri errori. Fatto sta che "a regime" ne risultano un centinaio o poco più. E gli altri?

È su questo aspetto che si sta concentrando l'attività degli uffici. Su alcune strutture, che non hanno dichiarato nulla relativamente alla tassa di soggiorno, sono in corso delle verifiche per risalire agli intestatari. Per altre, invece, la situazione è differente. Gli intestatari, in questo caso, sono noti. Le potenziali incongruenze, invece, riguardano le dichiarazioni rese sulla tassa di soggiorno. Stando a quanto i privati (una sessantina) hanno comunicato agli uffici municipali, non dovrebbero versare alcunché relativamente alla tassa di soggiorno. Il Comune, però, ha già svolto dei controlli tramite il programma utilizzato per questa imposta, che effettua delle verifiche incrociate anche con i maggiori portali web utilizzati per le prenotazioni di stanze, B&B o case vacanza. Da tali accertamenti è emerso che le strutture finite sotto la lente hanno svolto attività ricettiva anche nei periodi per i quali la dichiarazione resa per la tassa di soggiorno era pari a zero. Situazioni, queste, su cui sono in corso verifiche. Nel caso di accertamento di irregolarità, potrebbero scattare anche delle sanzioni.