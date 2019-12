I razziatori di gioiellerie sono tornati in azione stanotte per mettere a segno un colpo con i soliti metodi, rudimentali ma efficaci. Nel mirino è finita la gioielleria Simona di via Don Torello, dove sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante per i primi accertamenti e le ricerche dei fuggitivi.

Il piano è scattato intorno alle 4, quando gli scassinatori si sono presentati in via Don Torello armati di grosse mazze. Per aprire la saracinesca hanno sfondato la soglia di marmo che tiene bloccata la serratura, poi hanno colpito più volte le vetrine fino a farle cedere, quindi hanno preso tutti i gioielli che avevano a portata di mano. Il danno provocato è in fase di quantificazione, ma è sicuramente ingente. Nelle prossime ore saranno acquisiti i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza per le indagini del caso.