Resta in carcere Vincenzo Palaia, arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Latina e dai carabinieri del Comando Provinciale di Latina, per essere ritenuto l'autore di una rapina avvenuta nei giorni scorsi a Pontinia. Ieri si è svolta l'udienza di convalida e al termine dell'audizione davanti al giudice per le indagini preliminari Pierpaolo Bortone, l'indagato, difeso dall'avvocato Stefano Iucci, si è avvalso della facoltà di non rispondere e al termine dell'audizione il magistrato ha emesso una ordinanza di custodia cautelare. Non è escluso che la difesa possa presentare ricorso al Tribunale del Riesame di Roma avverso il provvedimento restrittivo. L'uomo si era nascosto in un appartamento sul Lungomare dopo che secondo l'accusa si era reso responsabile di una rapina avvenuta all'agenzia di Pontinia della Banca Popolare di Fondi, in quella circostanza l'uomo con il volto parzialmente coperto era entrato nell'istituto di credito e sotto la minaccia di un taglierino si era fatto consegnare oltre 7mila euro.