Nella giornata di oggi, gli agenti della Squadra Volante, diretti dal vice Questore della Polizia Celestino Frezza, in servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo incensurato di Latina, M.E, di anni 48, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Il predetto, sottoposto a controllo in via Don Torello alla guida della sua auto, è stato trovato in possesso di numerose dosi della predetta sostanza stupefacente. Dalla successiva perquisizione effettuata dagli agenti presso la sua abitazione, è stata rinvenuta ulteriore cocaina, per un peso complessivo di circa 40 grammi, nonché un bilancino elettronico di precisione e diverso materiale per il confezionamento oltre alla somma di denaro contante, di circa 1.500 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio dello stupefacente.

In considerazione di quanto accertato dagli agenti, il Sostituto Procuratore della Repubblica Marco Giancristofaro ha disposto la traduzione dell'arrestato presso la locale Casa Circondariale.