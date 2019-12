Si è trovato a tu per tu con i ladri che ha affrontato giovedì nel tardo pomeriggio nella sua abitazione di Latina Scalo. Era tornato a casa dal lavoro soltanto per qualche minuto e per prendere una cosa che si era dimenticato ma mai pensava di trovarsi ad affrontare dei ladri.

E' accaduto tutto in pochi istanti quando il proprietario dell'abitazione si è imbattuto in due balordi che avevano cercato di mettere a segno un furto approfittando di qualche ora di assenza del padrone di casa, hanno cercato di rubare e prendere la refurtiva ma alla fine il furto è svanito. Quando l'uomo ha trovato i ladri in casa è nata una colluttazione durata pochi attimi. Gli autori del tentato furto a quel punto sono scappati e hanno fatto perdere le tracce svanendo nell'oscurità. Subito sono scattate le indagini per ritrovare una vettura scura, a quanto pare una Audi nera con a bordo tre persone che è scappata a tutta velocità verso l'Appia. E'questo il veicolo utilizzato dalla gang. Protagonista della vicenda che lo ha visto come vittima di una tentata rapina impropria è stato un commerciante. Immediatamente è scattato l'allarme alla sala operativa della Questura e gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio predisposti dal dirigente Celestino Frezza, sono intervenuti per ricostruire i fatti e risalire ai presunti responsabili. La vittima della tentata rapina aggravata ha rilasciato una sommaria descrizione degli autori. Le indagini sono in ogni direzione per risalire agli autori del raid.