Incidente sulla via Pontina questa mattina in direzione Roma. Un tir ha perso il controllo ed è finito di traverso sulla carreggiata all'altezza dello stabilimento Abbvie di Aprilia. Nell'impatto ha divelto alcuni pezzi di cemento del new jersey che delimita la carreggiata. Il traffico è ora bloccato in direzione nord, ossia verso Roma, mentre in direzione sud è rallentato. Chi deve andare verso Roma deve fare percorsi alternativi. Non risultano feriti. Sul posto ci sono la polizia stradale e i vigili del fuoco.