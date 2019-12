Durante la giornata di ieri, i militari della stazione carabinieri di Sezze, unitamente ai colleghi di Latina Scalo, su segnalazione pervenuta dalla centrale operativa, traevano in arresto, nella flagranza dei reati di "maltrattamenti in famiglia, lesioni, violenza privata e danneggiamento" un 29enne del luogo. Nella circostanza i militari operanti intervenivano su richiesta pervenuta da parte della compagna 48enne per aggressione in atto da parte del di lei compagno. I carabinieri giunti tempestivamente sul posto notavano quest'ultimo all'interno dell'autovettura della vittima la quale riferiva di essere stata colpita dal proprio compagno, come altre volte capitato, con un pugno, procurandole lesioni. L'arrestato veniva condotto presso la casa circondariale di latina a disposizione della competente a.g.