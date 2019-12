Alberi caduti in diverse zone della città, rami pericolanti e diversi quartieri isolati a causa delle raffiche di vento. Anche ad Aprilia le conseguenze del maltempo hanno fatto danni: a via Monteverdi un albero è caduto in mezzo alla strada ed è stato necessario l'intervento della polizia locale, che ha provveduto a transennare la carreggiata in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere l'arbusto. In via dei Mille il tratto di strada vicino al parco Falcone e Borsellino è stato invece chiuso per permettere il taglio di alcuni rami pericolanti, operazione effettuata sotto la supervisione del sindaco Antonio Terra e dell'assessore ai Lavori Pubblici, Luana Caporaso. Un intervento simile è stato eseguito anche in via Inghilterra. Nel centro cittadino il classico mercatino della domenica è stato annullato. Ma alberi caduti e quartieri isolati si sono registrati anche in diverse zone periferiche. Via Selciatella e via Torre del Padiglione sono stati chiuse per la pericolosità di alcuni lampioni, mentre in diverse case dal quartiere Frassineto, via dei Giardini, via Apriliana, via Acqua Solfa, via Saffi e via Torre del Padiglione manca l'energia elettrica. Per questo vigili del fuoco e volontari delle associazioni di protezione civile stanno lavorando da questa mattina per rimuovere le condizioni di pericolo