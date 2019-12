Le forti raffiche di vento continuano a flagellare la provincia. Centinaia gli interventi su tutto il territorio e questa mattina, lungo la Litoranea, tanti gli alberi crollati. Uno di questi ha colpito un'automobile in transito nella zona di Sant'Andrea, tra Sabaudia e Latina. Alla guida c'era un agente della polizia locale di Latina che si stava recando al lavoro. E' stato soccorso da un'autoambulanza che lo ha trasportato al "Goretti" per accertamenti. Fortunatamente è quasi illeso.

