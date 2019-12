Un incidente stradale fortunatamente senza gravi conseguenze è avvenuto nella notte a Latina in via del Lido, il conducente di una utilitaria ha perso il controllo dell'auto una Fiat Panda ed è finito contro un cartellone pubblicitario. L'impatto è stato molto violento ma fortunatamente l'automobilista non è rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia per rilevare l'esatta dinamica del sinistro. Si tratta di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.