Un uomo di 70 anni è rimasto ucciso questa sera a Gaeta mentre passeggiava su un marciapiede, investito da un'auto che è uscita di carreggiata. I fatti sono accaduti poco dopo le ore 19. Sul posto si è portata un'ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In un primo momento l'uomo alla guida dell'auto è fuggito ma qualche minuto dopo è tornato sul luogo dell'incidente.