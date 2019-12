"Abbiamo fronteggiato l'emergenza con efficienza. Abbiamo lavorato ininterrottamente con tutte le forze che sono scese in campo, nessuno escluso. E' stato fatto un lavoro di squadra e voglio ringraziare tutti». Il Prefetto di Latina Maria Rosa Trio ha coordinato le operazioni di intervento. In Prefettura c'è il Centro di coordinamento soccorsi, dove è stata gestito una situazione che è diventata con il passare delle ore sempre più critica. Già da sabato sera c'erano le prime avvisaglie, poi nel cuore della notte, le fortissime raffiche di vento hanno devastato il territorio, moltissimi alberi sono caduti anche sull'Appia che è stata chiusa. Ieri in tarda serata la situazione era in miglioramento sotto il profilo del vento, anche se la pioggia fitta ha provocato comunque molti disagi e ulteriori problemi. "C'è stato un calo del vento ma siamo riusciti ad ottenere questi risultati sotto il profilo della prevenzione grazie alla collaborazione di tutti".